Eski sevgilisi tarafından saldırıya uğramıştı: Gülhan Taş hayatını kaybetti

Olay, Keçiören ilçesinin Yükseltepe Mahallesi'nde meydana gelmişti. İşe gitmek için evinden çıkan Gülhan Taş kendisine saplantılı olduğu öne sürülen Mehmet S. (38) tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştı.

Hastaneye kaldırıldığı sırada 8 kere kalbi duran kadın, yapılan müdahaleyle yeniden hayata döndürülmüştü. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Gülhan Taş'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli Mehmet S.'nin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Genç Kadının Adli Tıp Kurumundaki işlemleri bittikten sonra Çorum'un Osmancık ilçesi Umaç köyüne defnedileceği öğrenildi.