Haberler Yaşam Haberleri Eski sevgilisi tarafından saldırıya uğramıştı: Gülhan Taş hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 10.12.2025 10:39

Eski sevgilisi tarafından saldırıya uğramıştı: Gülhan Taş hayatını kaybetti

Ankara’nın Keçiören ilçesinde işe gitmek için evinden çıkan 30 yaşındaki Gülhan Taş, uzun süredir saplantılı davranışlar sergilediği iddia edilen eski sevgilisi Mehmet S. tarafından bıçaklı saldırıya uğramış, 8 kere kalbi durmuştu. Ağır yaralanan kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

SENA UYANER
Eski sevgilisi tarafından saldırıya uğramıştı: Gülhan Taş hayatını kaybetti
  • ABONE OL

Olay, Keçiören ilçesinin Yükseltepe Mahallesi'nde meydana gelmişti. İşe gitmek için evinden çıkan Gülhan Taş kendisine saplantılı olduğu öne sürülen Mehmet S. (38) tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştı.

Hastaneye kaldırıldığı sırada 8 kere kalbi duran kadın, yapılan müdahaleyle yeniden hayata döndürülmüştü. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Gülhan Taş'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli Mehmet S.'nin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Genç Kadının Adli Tıp Kurumundaki işlemleri bittikten sonra Çorum'un Osmancık ilçesi Umaç köyüne defnedileceği öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Eski sevgilisi tarafından saldırıya uğramıştı: Gülhan Taş hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz