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Giriş Tarihi: 6.06.2026

Eski sevgilisini otomobilin içinde öldürdü

Eski sevgilisini otomobilin içinde öldürdü
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen olayda, Azerbaycan uyruklu Metanet Altınpolat, 8 yaşındaki oğlu ve kız kardeşi Turna Kardaş ile 20 AGD 551 plakalı otomobile bindi. Bu sırada araca yaklaşan ve Metanet Altınpolat'ın eski erkek arkadaşı olan Sabit Ö., pompalı tüfekle otomobile ateş etti. İhbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, bacaklarından ağır yaralanan Metanet Altınpolat ile kolundan yaralanan kız kardeşini ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Metanet Altınpolat,hastanede hayatını kaybetti. Sabit Ö. ise gözaltına alındı. Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
#DENİZLİ #PAMUKKALE #AZERBAYCAN

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Eski sevgilisini otomobilin içinde öldürdü
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