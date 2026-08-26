Eski sevgilisini sokakta katletti

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde dün sabah saatlerinde bir kadın cinayeti meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 51 yaşındaki Hakan Sayacı, yaklaşık 10 yıl birlikte olduğu ve 2 yıl önce ayrılmasına rağmen peşini bırakmadığı 41 yaşındaki Şerife Gezer'i minibüse binerken gördü. Bir taksiye binerek minibüsü takibe alan Sayacı, Cengiz Topel Caddesi üzerinde aracın önünü kesti ve kadını zorla aşağı indirdi. Çevreden kendisine müdahale etmek isteyenlere "Karışmayın, namus meselesi" diyerek tehdit eden Sayacı, talihsiz kadının önce ayağına 2, karnına 2 ve ardından yere düşmesiyle boyun bölgesine 1 el ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Şerife Gezer, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Gaziosmanpaşa Yeni Yüzyıl Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Saldırının ardından cadde üzerindeki bir yufkacı dükkânına giren Hakan Sayacı, bir çalışanı silahla rehin aldı. Bir süre sonra çalışanı serbest bırakan şüpheli, bu kez silahı kendi başına dayayarak intihar edeceğini söyledi. Polislerin 1.5 saat süren ikna çabaları sonuç vermeyince olay yerine şüphelinin yakını getirildi. Akrabasının araya girmesiyle ikna edilen Hakan Sayacı, silahını bırakarak emniyet güçlerine teslim oldu. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

'NAMUS MESELESİ' DİYEREK ATEŞ ETTİ

Olayı görüp şahsı engellemeye çalışan A.K. ise "Çığlık seslerini duyduktan sonra minibüse doğru koştuk. Kadın kendini minibüsten attıktan sonra şüpheli elinde silahla kadına ateş etmeye başladı. Biz engellemeye çalıştığımızda ise 'Karışmayın, namus davasıdır' dedi. Sonra kadına bir el daha ateş etti. Kendisi de silahı başına dayayarak intihar teşebbüsünde bulundu" dedi.

MİNİBÜSTEN İNDİRİP KURŞUNLADI

Görgü tanığı esnaf Cemal K., "Minibüste bir şahısın kadını alıkoymaya çalıştığını ve çığlık seslerini duyduk. Kadın da biz de kendimizi dolmuşun dışına attık. Adam elinde tabanca ile takip ederek ateş etmeye başladı. Kadının ayağına ve karnına ateş etti, yufkacıya girip silahı alnına dayayarak intihar teşebüsünde bulundu" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör