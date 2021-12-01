Eski sevgilisiyle tartıştığı durakta intihar etti

Kağıthane'de otobüs durağında eski sevgilisi E.Ş. ile tartışan Dursun Karslıoğlu (34), tabancayla kalbine ateş ederek intihar etti. Olay, D-100 Karayolu Çağlayan Yolu Otobüs durağında dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Bir süre önce ayrıldığı eski sevgilisi E.Ş.'yi (24) otobüs durağında gören Dursun Karslıoğlu, yanına giderek konuşmak istedi. E.Ş.'nin konuşmak istememesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. E.Ş., durağa yanaşan bir otobüse binerek uzaklaştı. Eski sevgilisinin otobüse bindiğini gören Karslıoğlu, belinden çıkardığı tabancayı kalbine dayayarak tetiğe bastı. Karslıoğlu kanlar içinde yere yığılırken, kurşun vücudundan çıkarak otobüs durağının camını parçaladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Karslıoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. E.Ş.'nin, bir süre önce ayrılmalarına rağmen Dursun Karslıoğlu'nun kendisini rahatsız ettiği gerekçesiyle 3 gün önce polis merkezine giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.