Eskiden plajdı şimdi çöp dağı

Doğu Karadeniz'in tek yaşanabilir adası olan Giresun Adası'nın karşısında tam bir çevre felaketi yaşanıyor. CHP'li Giresun Belediyesi tarafından sahilde yaratılan vahşi çöp depolama alanı hem çevre hem de deniz ekosistemi için ciddi tehdit oluşturuyor. Vatandaşların şikayetlerine, bilim insanlarının uyarılarına rağmen Giresun Belediyesi, Uluslararası Aksu Festivali'nin yapıldığı alana çöp dökmeyi sürdürüyor. OKSİJENİMİZ AZALIYOR

Giresun Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Afet Yönetimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Cin, belediye eliyle yapılan çevre katliamına tepki gösterdi.

Prof. Dr. Cin "Sahilin çöp toplama alanı niteliğinden çıkartılması gerekiyor. Yeşil alan olarak kalması şart" dedi. Denizlerdeki kirliliğin sadece deniz canlılarını etkilemekle kalmadığını, ekolojik dengenin bozulmasının insan sağlığı ve atmosfer üzerinde de doğrudan etkileri olduğunu belirten Prof. Dr. Cin şu uyarılarda bulundu: "Denizin altında bir ekolojik denge mevcut. Bu denge bozulduğunda soluduğumuz hava bile etkileniyor. Dünyanın herhangi bir yerindeki bir insan bile buradaki kirlilikten etkileniyor. Denizlerdeki en küçük canlılar, yani planktonlar, deniz yaşamının temel halkasını oluşturur. Planktonlar olmazsa diğer deniz canlıları beslenemez, türler azalır ve ekolojik denge bozulur. Bu kirlilik planktonları yok ediyor, üst hiyerarşideki canlılar beslenemediği için zayıf kalıyor ve türler azalıyor. Planktonlar hem bitkisel hem hayvansal özelliklere sahiptir, oksijen üretir ve karbondioksiti tüketir. Soluduğumuz havanın yarısı deniz ve okyanuslardan gelir. Bu planktonların azalması, oksijen miktarını düşürüyor ve karbondioksit miktarını artırıyor. Bu da sera etkisine ve küresel ısınmaya katkı sağlıyor."





ÇEVRE FELAKETİNE BİR ÇÖZÜM BULUNSUN

AKSU Mahallesi Muhtarı İlker Uzuner, Giresun'un en güzel plajlarından birinin, vahşi çöp depolama alanı olarak kullanıldığını belirterek, "Burası çocukluğumuzda halkın piknik yaptığı, eğlendiği bir mesire alanıydı. Şimdi ise çöp ve moloz yığınına dönüştü. Yıllardır bu alanın temizlenmesi için girişimlerde bulunuyoruz. Devletimizden buranın eski haline getirilmesini bekliyoruz" diye konuştu.