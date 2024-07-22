Eskişehir- Ankara yolunda kamyon tren rayına düştü; 1 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Eskişehir-Ankara karayolu üzerindeki Karaboğaz mevkisinde meydana geldi. Eskişehir'den Ankara istikametine seyir halinde olan O.G. (31) yönetimindeki kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, aynı istikamette giden 2 otomobile çarptı. Kazanın ardından savrulan kamyon, yol kenarındaki bariyerleri yıkarak, yaklaşık 5 metre yükseklikten tren raylarına uçtu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Otomobillerdeki vatandaşların hafif sıyrıklarla atlattığı kazada yaralanan kamyon sürücüsü O.G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.