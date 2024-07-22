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Giriş Tarihi: 22.7.2024 04:51

Eskişehir- Ankara yolunda kamyon tren rayına düştü; 1 yaralı

Eskişehir-Ankara karayolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, iki otomobile çarptıktan sonra 5 metre yükseklikten tren raylarına uçtu. Kazada yaralanan kamyon şoförü hastaneye kaldırıldı.

DHA
Eskişehir- Ankara yolunda kamyon tren rayına düştü; 1 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Eskişehir-Ankara karayolu üzerindeki Karaboğaz mevkisinde meydana geldi. Eskişehir'den Ankara istikametine seyir halinde olan O.G. (31) yönetimindeki kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, aynı istikamette giden 2 otomobile çarptı. Kazanın ardından savrulan kamyon, yol kenarındaki bariyerleri yıkarak, yaklaşık 5 metre yükseklikten tren raylarına uçtu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Otomobillerdeki vatandaşların hafif sıyrıklarla atlattığı kazada yaralanan kamyon sürücüsü O.G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Eskişehir- Ankara yolunda kamyon tren rayına düştü; 1 yaralı
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