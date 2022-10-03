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Giriş Tarihi: 3.10.2022 22:15 Son Güncelleme: 3.10.2022 22:40

Eskişehir İzmir Arası Kaç Km? Özel Araçla, Trenle, Otobüsle İzmir Eskişehir Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

İç Anadolu Bölgesi içerisinde yer alan ve Türkiye’nin öğrenci kenti durumunda olan Eskişehir ile Ege Bölgesi’nde konumlanan ve coğrafyası ile kendisini büyüleyen İzmir arasında, öğrenciler başta olmak üzere çeşitli kişiler tarafından sıklıkla seyahat gerçekleştirilmektedir. Bu sebeplerden ötürü, eskişehir izmir arası kaç km sorusu en sık sorulan sorular arasındadır. Öğrenciler tarafından özellikle merak edilen izmir eskişehir arası kaç km sorusunun cevabı, seyahat esnasında kişilere pek çok kolaylık sağlamaktadır. Peki ya, Eskişehir ve İzmir arasında kaç km vardır? Özel arabayla, otobüsle ve trenle İzmir ile Eskişehir arası kaç saat sürüyor ve de kaç kilometredir?

Eskişehir İzmir Arası Kaç Km? Özel Araçla, Trenle, Otobüsle İzmir Eskişehir Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

İki kent arasındaki en sık seyahat eden kesim, hiç kuşkusuz ki, İzmir'de yaşayan fakat Eskişehir'de okuyan ve Eskişehir'de yaşayan fakat İzmir'de okuyan öğrenciler olmaktadır. Bunun yanı sıra öğrenci olmayan fakat çeşitli sebeplerden ötürü seyahat planlaması yapmakta olan kişiler de bulunmaktadır. Dilerseniz, izmir eskişehir arası kaç saat sorusunun cevabını birlikte inceleyelim...

ESKİŞEHİR İZMİR ARASI KAÇ KM?

İç Anadolu Bölgesi içerisinde yer alan ve kent görünümü sayesinde Venedik'e benzetilen Eskişehir ile Ege'nin incisi sayılan İzmir arasında; eğitim, sağlık, kültürel, sosyal, mesleki, ticari ve ekonomik alanlarda çeşitli seyahatler gerçekleştirilmektedir. Bunların yanı sıra en çok merak edilen konu ise İzmir ve Eskişehir arasındaki km mesafesidir. İzmir ve Eskişehir arasında; 498 km vardır.

ÖZEL ARAÇLA, TRENLE, OTOBÜSLE İZMİR ESKİŞEHİR ARASI KAÇ KİLOMETRE VE KAÇ SAAT SÜRER?

Coğrafi açıdan farklı bölgelerde bulunan İzmir ve Eskişehir arasındaki seyahat mesafeleri, kişilerin durumlarına göre tercih ettikleri vasıtalara göre değişkenlik gösterebilmektedir. İki kent arasında yolculuk yapmak isteyen insanlar, özel araç, tren ve otobüs tercihlerine göre farklı mesafeler ile karşılaşabilmektedir. İşte, özel araçla, trenle ve otobüsle İzmir Eskişehir arasındaki varış saatleri ve kilometre mesafeleri;

Özel araçla, İzmir ve Eskişehir arası; 498 kilometredir ve 4 saat 59 dakikada yolculuk tamamlanabilmektedir.

Trenle, İzmir ve Eskişehir arası; 329 kilometredir ve 12 saat 14 dakikada yolculuk tamamlanabilmektedir.

Otobüsle, İzmir ve Eskişehir arası; 450 kilometredir ve 7 saat 3 dakikada yolculuk tamamlanabilmektedir.

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Eskişehir İzmir Arası Kaç Km? Özel Araçla, Trenle, Otobüsle İzmir Eskişehir Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
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