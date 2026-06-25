Eskişehir merkezli dev operasyon: 2,3 milyar liralık bahis çetesi çökertildi!

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" suçu kapsamında planlı bir çalışma yürütülmüş, yapılan çalışmalar neticesinde, şüpheli şahısların yasa dışı bahis oynama ve oynatma ile suçtan kaynaklanan gelirin aklanması suçlarını işledikleri tespit edilmişti. Siber polisi tarafından yapılan detaylı incelemelerde, şüpheli şahısların banka ve kripto para hesapları üzerinden dönen para trafiği de deşifre edilirken, hesaplarda toplamda 2,3 milyar lira işlem hacmi bulunduğu ortaya çıkarıldı.