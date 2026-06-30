Balta ve bıçakla 5 kişiyi yaralamıştı! "Eskişehir saldırganı" Arda Küçükteyim cezaevinde intihar etti

Kamuoyunda uzun süre tartışılan ve güvenlik önlemlerinin artırılmasına neden olan saldırının failinin cezaevindeki ölümüyle ilgili yetkililer tarafından geniş çaplı idari ve adli soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör