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Giriş Tarihi: 30.06.2026 00:16 Son Güncelleme: 30.06.2026 00:45

Balta ve bıçakla 5 kişiyi yaralamıştı! "Eskişehir saldırganı" Arda Küçükteyim cezaevinde intihar etti

Eskişehir'de 2024 yılında, hücum yeleği giyip maske takarak sokağa çıkan, elindeki bıçak ve balta ile bir çay bahçesinde 5 kişiyi yaralayan Arda Küçükyetim, bulunduğu cezaevinde intihar etti.

Balta ve bıçakla 5 kişiyi yaralamıştı! Eskişehir saldırganı Arda Küçükteyim cezaevinde intihar etti
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi, 2024 yılında korkunç bir saldırıya sahne olmuştu. Arda Küçükyetim (19), kask, kar maskesi ve hücum yeleği giyerek Uluönder Mahallesi'ndeki bir parka gelmişti. Buradaki çay bahçesinde oturan yaşları 52 ila 88 arasında değişen 5 kişiyi (Tevfik Arslan, Cumali Özemek, Naşit Özyürek, Metin Korkmaz ve Cemal Altıntaş) bıçakla yaralamıştı.

Zanlı çıkarıldığı mahkemece toplam 74 yıl 17 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

CEZAEVİNDE İNTİHAR ETTİ

Arda Küçükyetim, bulunduğu cezaevinde intihar etti. Yapılan ilk incelemelerin ardından 20 yaşındaki Arda Küçükyetim'in cansız bedeni, otopsi işlemleri gerçekleştirilmek üzere Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kamuoyunda uzun süre tartışılan ve güvenlik önlemlerinin artırılmasına neden olan saldırının failinin cezaevindeki ölümüyle ilgili yetkililer tarafından geniş çaplı idari ve adli soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#TÜRKİYE #ESKİŞEHİR

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Balta ve bıçakla 5 kişiyi yaralamıştı! "Eskişehir saldırganı" Arda Küçükteyim cezaevinde intihar etti
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