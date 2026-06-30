Balta ve bıçakla 5 kişiyi yaralamıştı! "Eskişehir saldırganı" Arda Küçükteyim cezaevinde intihar etti

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi, 2024 yılında korkunç bir saldırıya sahne olmuştu. Arda Küçükyetim (19), kask, kar maskesi ve hücum yeleği giyerek Uluönder Mahallesi'ndeki bir parka gelmişti. Buradaki çay bahçesinde oturan yaşları 52 ila 88 arasında değişen 5 kişiyi (Tevfik Arslan, Cumali Özemek, Naşit Özyürek, Metin Korkmaz ve Cemal Altıntaş) bıçakla yaralamıştı.
Zanlı çıkarıldığı mahkemece toplam 74 yıl 17 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
CEZAEVİNDE İNTİHAR ETTİ
Arda Küçükyetim, bulunduğu cezaevinde intihar etti. Yapılan ilk incelemelerin ardından 20 yaşındaki Arda Küçükyetim'in cansız bedeni, otopsi işlemleri gerçekleştirilmek üzere Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.