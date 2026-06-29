Haberler Yaşam Haberleri Eskişehir'de 1,5 milyon liralık vurgun! 3 şüpheli yakalandı
Giriş Tarihi: 29.06.2026 16:14

Eskişehir'de 1,5 milyon liralık vurgun! 3 şüpheli yakalandı

Eskişehir’de girdikleri evden 1,5 milyon liralık ziynet eşyası çaldığı tespit edilen 2’si kadın 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden G.T isimli kadın hakkında hırsızlık suçundan 49 yıl 11 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

DHA Yaşam
Eskişehir’de 1,5 milyon liralık vurgun! 3 şüpheli yakalandı
  • ABONE OL

Kent merkezindeki bir evden yaklaşık 1,5 milyon liralık ziynet eşyası ve altın çalındı. Ev sahiplerinin şikayeti üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince inceleme başlatıldı. Evin bulunduğu sokaktaki güvenlik ve mobese kameraları incelemeye alındı. Şüphelilerin G.T ve Ç.B. isimli kadınlar ile O.T. adlı erkek olduğu belirlendi. Polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerden G.T.'nin, hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 49 yıl 11 ay 26 gün hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Şüpheli O.T. hakkında ise kesinleşmiş 3,5 yıl hapis cezası olduğu belirlendi.

Asayiş Şubesi'nde ifadeleri alınan 3 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ç.B. ve G.T. tutuklandı. O.T. de hapis cezası nedeniyle cezaevine teslim edildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ESKİŞEHİR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Eskişehir'de 1,5 milyon liralık vurgun! 3 şüpheli yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA