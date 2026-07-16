Eskişehir’de 15 Temmuz afişlerini indirdiği iddiasıyla 2 zanlı yakalandı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Hamamyolu Caddesi'nde Valilik tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin hazırlatılan davet afişini kestikleri ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'e yönelik "Kim o?" şeklinde sözleri belirlenen Odunpazarı Belediyesi bünyesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan U.S. ve E.E. yakalandı.