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Giriş Tarihi: 7.08.2026 18:31

Eskişehir'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Eskişehir'de otomobille ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

İHA
Eskişehir’de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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Kaza, Odunpazarı ilçesi Ihlamurkent Mahallesi Adalet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Y.Ç idaresindeki otomobil ile Z.D. idaresindeki ticari taksi çarpıştı. Kazada otomobildeki A.Ç., R.Y. ile ticari taksinin sürücüsü Z.D. ve takside yolcu olarak bulunan H.K., F.K. ve U.K. isimli şahıslar yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekiplerince kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Eskişehir'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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