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Giriş Tarihi: 14.08.2026 23:06

Eskişehir'de 4 araç zincirleme kazaya karıştı: 5 yaralı

Eskişehir'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılara sağlık ekiplerince ambulanslarda müdahale edilirken, kaza sebebiyle bölgede trafik durma noktasına geldi. Polis ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Eskişehir’de 4 araç zincirleme kazaya karıştı: 5 yaralı
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Kaza, saat 20.30 sıralarında Eskişehir Çevre Yolu Bursa istikametinde İsmail Gaspıralı Alt Geçidi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Trafik ekipleri, muhtemel bir kaza daha yaşanmaması için çevrede güvenlik tedbirleri aldı. Yaralılara sağlık ekiplerince ambulanslarda müdahale edilirken, kaza sebebiyle bölgede trafik durma noktasına geldi.



Polis ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

#ESKİŞEHİR #BURSA

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Eskişehir'de 4 araç zincirleme kazaya karıştı: 5 yaralı
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