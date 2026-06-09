Eskişehir’de 4 çocuk annesi sopalarla darbedildi iddiası! Talihsiz kadın kabus dakikalarını anlattı: Sopalarla üzerime gelip…





"DEĞNEKLE DÖVDÜLER, BEN YERE DÜŞTÜM"



Konuyla alakalı konuşan Hatice Karakoç, "Bizim ahırın yanında koyunlara bakarken yanıma gelip beni darbettiler. Beni değnekle dövdüler. Küfrettiler bana, her kötü lafı söylediler, 11-12 yaşında kızımı dahi dövmeye kalktılar, o da kaçtı. Bizim tarladan yol istediler, yolu verdik, 'geçin' dedik. Tarladan geçiyorlar, inadına yapıyorlar. Daha yetmez gibi beni darbettiler. Değnekle dövdüler, ben yere düştüm, ondan sonra kanamam başladı. Perişan oldum yani. Şimdi her yerim acıyor. Sırtıma vurdu, kalçalarıma vurdu, bacaklarıma her tarafıma vurdu. Bunları iki erkek yaptı. Kızım, '112'yi ara' dedi. Aradım benim telefonum çekmedi. Ben de kızıma 'eşimi ara' dedim. Eşimi arayıp 'beni dövdüler' dedim. O da arabayla beni hastaneye götürdü. Şikâyetçi oldum, işte rapor hazırladılar. Bugün bana yaptılar, yarın başkasına yaparlar. Sonuçta kadınım, hiçbir şey yapmadım, hiçbir kötü lafım yoktu. Geldi üstüme yürüdü, 'yapma abi' dedim. Yani 'tarladan geçme sadece bu kadar lafım sana' dedim. Geldi değneği kaldırdı, indirdiği gibi beni buraya indirdi" dedi.