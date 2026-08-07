Haberler Yaşam Haberleri Eskişehir’de 4 gündür kayıp olarak aranan kızın babasından korkunç iddia: “Kızıma talimat vermişler”
Giriş Tarihi: 7.08.2026 10:23 Son Güncelleme: 7.08.2026 15:17

Eskişehir’de 4 gündür kayıp olarak aranan kızın babasından korkunç iddia: “Kızıma talimat vermişler”

Eskişehir'de 4 gündür kayıp olarak aranan 18 yaşındaki Merve Çiftçi'nin babası Fettah Çiftçi, kızına internette görüştüğü bir kişi tarafından talimat verildiğinden şüphe ettiğini belirtti. Kayıp kız emniyet ekiplerince sağ salim bulundu.

İHA Yaşam
Eskişehir’de 4 gündür kayıp olarak aranan kızın babasından korkunç iddia: Kızıma talimat vermişler
  • ABONE OL

Eskişehir Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi'nde yaşayan Merve Çiftçi, 3 Ağustos 2026 tarihinde evinden ayrıldı. Telefonunu evde bırakan, tabletini ve küçük bir çantasını yanında götürdüğü belirtilen Çiftçi'den o günden sonra bir daha haber alınamadı. Endişelenen aile, durumu emniyete bildirdi.

"KIZIMIN PSİKOLOJİK DURUMU ÇOK İYİ DEĞİLDİ"

Endişeli baba Fettah Çiftçi, "Kızım ayın 3'ünde sabah saat 06.15 geçe evden çıktı, en son Çarşı durağında bulunmuş, ondan sonra biz bir haber alamadık. Bir sonraki gün Afyonkarahisar'da güvenlik kamerası görmüş. Tam 4 gün oldu, biz bir haber alamıyoruz. Şu anda nereye gitti, kiminle gitti, bilmiyoruz. Kızımın psikolojik durumu çok iyi değildi. Hatta ben psikoloğa götürdüm, tedavi olacaktı, tedaviyi reddedince bir şey de yapamadım. Kızımın eve dönmesini istiyorum. Ben burada bir baba olarak duyarlı ilgililere sesleniyorum, yardımcı olsunlar, kızımı bulsunlar, kızım bana geri dönsün" dedi.

"DIŞARIDA HERHANGİ BİR BAĞLANTISI YOKTU"

Asosyal olan ve sürekli ekran başında vakit geçiren kızına internette görüştüğü bir kişi tarafından talimat verildiğinden şüphe ettiğini belirten Çiftçi, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Dışarıda herhangi bir bağlantısı yoktu, sosyal birisi değildi. Çarşıya gidip orada burada gezecek bir insan da değildi. Zaten lise 1'i bitirdi, sonra okula gitmedi, gitmek de istemiyordu. Kızımın tablette hangi oyunları oynadığını bilmiyorum ama yönlendirildiğini tahmin ediyorum.

"KARŞI TARAF KIZIMA TALİMAT VERMİŞ"

Çünkü kızıma yönelik kağıda yazmışlar; 'Evden çık, Çarşı durağına gel, oradan bin' gibi talimatlar vermişler. Kendim o kağıdı gördüm. Hatta ben bunun için mahkemeye de başvurdum. Allah rızası için büyüklerime sesleniyorum, bu konuda bize duyarlı ve yardımcı olsunlar. Bugün benim başıma gelen yarın başkasının başına gelmesin. Gençtir daha, çocuktur. Giderken yanında sadece bir çantası, bir de tableti var. Onun dışında herhangi bir şey evden götürmedi. Tablete giriyor, dün de tabletteydi, tablet açık ama konum olarak biz tespit edemiyoruz."

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

KAYIP KIZ BULUNDU

Müracaat üzerine harekete geçen polis ekiplerince kayıp kızın sağ salim bulunduğu öğrenildi. Bu konuyla ilgili aileye bilgi verildiği, reşit olan Çiftçi'nin ise dönmek istemediği öğrenildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ESKİŞEHİR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Eskişehir’de 4 gündür kayıp olarak aranan kızın babasından korkunç iddia: “Kızıma talimat vermişler”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA