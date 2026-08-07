Eskişehir’de 4 gündür kayıp olarak aranan kızın babasından korkunç iddia: “Kızıma talimat vermişler”

"DIŞARIDA HERHANGİ BİR BAĞLANTISI YOKTU"

Asosyal olan ve sürekli ekran başında vakit geçiren kızına internette görüştüğü bir kişi tarafından talimat verildiğinden şüphe ettiğini belirten Çiftçi, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Dışarıda herhangi bir bağlantısı yoktu, sosyal birisi değildi. Çarşıya gidip orada burada gezecek bir insan da değildi. Zaten lise 1'i bitirdi, sonra okula gitmedi, gitmek de istemiyordu. Kızımın tablette hangi oyunları oynadığını bilmiyorum ama yönlendirildiğini tahmin ediyorum.

"KARŞI TARAF KIZIMA TALİMAT VERMİŞ"

Çünkü kızıma yönelik kağıda yazmışlar; 'Evden çık, Çarşı durağına gel, oradan bin' gibi talimatlar vermişler. Kendim o kağıdı gördüm. Hatta ben bunun için mahkemeye de başvurdum. Allah rızası için büyüklerime sesleniyorum, bu konuda bize duyarlı ve yardımcı olsunlar. Bugün benim başıma gelen yarın başkasının başına gelmesin. Gençtir daha, çocuktur. Giderken yanında sadece bir çantası, bir de tableti var. Onun dışında herhangi bir şey evden götürmedi. Tablete giriyor, dün de tabletteydi, tablet açık ama konum olarak biz tespit edemiyoruz."