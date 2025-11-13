Eskişehir’de acı kaza: Kamyona çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti!

Acı kaza, saat 09.30 sıralarında Sümer Mahallesi Kar ile Çamlık sokakların kesiştiği noktada meydana geldi. Kar Sokak'ta seyir halinde olan Şaziye Gülden Karaoğlanlı'nın kontrolünü yitirdiği otomobil, Çamlık Sokak'a dönüş yapan Lokman Çetin (53) idaresindeki kamyona yandan çarptı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Karaoğlanlı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
'MUHTEMELEN BAYGINDI VE TERS YÖNDEYDİ'
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen kamyon şoförü Lokman Çetin, otomobilin süratle geldiğini söyleyerek, "Araba karşıdan yalpalayarak geldi. Karşı tarafta kaldırıma çarptı, ben buradan dönerken kamyonuma yandan çarptı. Ben sağa dönüyordum, o muhtemelen baygındı. Çok süratli geldi ve ters yöndeydi" dedi.