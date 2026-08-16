Eskişehir'de akılalmaz dolandırıcılık! "Kadir Komiser" yalanı ev hayalini yıktı: Yaşlı kadının 2.5 milyonluk birikimi çalındı

"EVİMİ SATTIRMAYA ÇALIŞTIKLARINDA DOLANDIRILDIĞIMI ANLADIM"

Altınları aldıktan sonra dolandırıcıların bu kez gözünü evine diktiğini ifade eden Sakarya, yaşadığı son anları şöyle aktardı:

"Altınları aldıktan sonra bu kez 3 milyon lira değerindeki evimi 2,5 milyon liraya sattırmaya çalıştılar. Belirledikleri emlakçıları arattırıp baskı kurdular. Satışın formalite olacağını öne sürdüler ama kabul etmedim. Satışa yanaşmayınca bana bağırmaya, savcıya ve polise karşı gelmekle tehdit etmeye başladılar. Rahatlamam için yürüyüşe çıkabileceğimi ancak telefonun açık kalması gerektiğini söylediler. Yürüyüşe çıktığım sırada oğlumu ve beni hapse attırmakla tehdit ettiklerinde artık dolandırıldığımı anladım ve doğrudan karakola gittim. Bir ev alabilmek için biriktirdiğim 2,5 milyon lira değerindeki tüm birikimim yok oldu. Profil resimlerinde polis amblemi vardı, o amblemi ve kimlik bilgilerini görünce gerçekten emniyetle muhatap olduğumu düşündüm. Gerçeği ancak iş işten geçtikten sonra fark edebildim."

Haber Girişi Ğmmügülsüm Yiğit - Editör