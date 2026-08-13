Eskişehir’de akılalmaz dolandırıcılık planı! Yaşlı adam umre parasını son anda böyle kurtardı: O telefonu fark edip…





"DOLANDIRICILAR KENDİLERİNİ OĞLU OLARAK BİLE TANITTI"



Şahıslarla iletişime geçtiği sırada, dolandırıcıların yaşlı adamın oğlu olarak kendilerini tanıttığını söyleyen Mehmet Baykal şöyle devam etti:

"Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcıların, yaşlı adamı ve eşini tehdit ettiği, eşinin telefonuna da el koyarak iletişim kurmalarını engellediği öğrenildi. Telefonu sürekli meşgul tutan şüphelilerin, ziynet eşyası, gram ve çeyrek altınların bozdurularak parasının belirtilen bir noktaya bırakılmasını istediği ortaya çıktı. Hatta dolandırıcılar, aramaları engellememize rağmen farklı ve özel numaralardan ulaşarak kendilerini yaşlı adamın oğlu gibi tanıtmaya devam ettiler. Gerçek polislere bile güvenmeyen vatandaşı yönlendirmeye devam ettiler. Dikkatli takibimiz sayesinde 1 milyon TL'lik umre birikiminin dolandırıcıların eline geçmesi engellendi. Hiçbir polis veya savcının vatandaştan para ya da altın talep etmeyeceğini vurgulayan yetkililer ve esnaf, özellikle yaşlı vatandaşların bu tür telefon dolandırıcılıklarına karşı çok daha dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı."

Haber Girişi Buse Sever - Editör