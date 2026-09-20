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Giriş Tarihi: 20.09.2026 08:49 Son Güncelleme: 20.09.2026 09:02

Eskişehir’de akılalmaz olay! Eşi seyir halindeki kamyonetten atladı: Ehliyetsiz koca sigaraların derdine düştü!

Eskişehir'de meydana gelen olay akıllara durgunluk verdi. Seyir halindeki kamyonetten atlayarak ağır yaralanan kadının, ehliyetsiz ve alkollü kocası sigaralarını almanın derdine düşmesi şaşırttı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Eskişehir’de akılalmaz olay! Eşi seyir halindeki kamyonetten atladı: Ehliyetsiz koca sigaraların derdine düştü!
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Eskişehir çevreyolunda 26 APH 574 plakalı kapalı kasa kamyonette bir kadının zorla tutulduğu ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin takibe aldığı araç, Otogar Kavşağı'ndan kent merkezine yöneldiği sırada araçta bulunan 32 yaşındaki Aysun I., seyir halindeki kamyonetten aşağı atladı.

AĞIR YARALANAN KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine yol ortasında kalan yaralı kadın için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bilinci kapalı olan kadın, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Aysun I.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.



EŞİ AĞIR YARALIYKEN KOCASI SİGARALARINI ALMAYA ÇALIŞTI

Olayın ardından kadının düştüğü noktanın az ilerisinde durdurulan şirket kamyonetinin sürücüsü E.I. (38), polis ekiplerince kelepçelenerek gözaltına alındı. Yapılan kontrollerde E.I.'nın ehliyetsiz olduğu ve 1.10 promil alkollü bulunduğu tespit edildi. E.I.'ya farklı maddelerden toplamda 390 bin TL ceza yazıldı.

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"BAYİDEN TOPLUYORUM KARIMI"

Eşinin durumunun ağır olmasına ve bilincinin kapalı olmasına aldırış etmeden araçtan sigaralarını almaya çalışan ve kelepçelenmesine tepki gösteren şüpheli E.I., kendisini gözaltına alan polislere, "Çamlıca'da oturuyorum, babasının yanına götürüyordum. Artık yanlış yapmasın, bayiden topluyorum karımı. Hep erkeğe kelepçe abi" sözleriyle kendisini savundu.


Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı tahkikat devam ediyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ESKİŞEHİR

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Eskişehir’de akılalmaz olay! Eşi seyir halindeki kamyonetten atladı: Ehliyetsiz koca sigaraların derdine düştü!
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