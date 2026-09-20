Eskişehir’de akılalmaz olay! Eşi seyir halindeki kamyonetten atladı: Ehliyetsiz koca sigaraların derdine düştü!

AĞIR YARALANAN KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine yol ortasında kalan yaralı kadın için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bilinci kapalı olan kadın, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Aysun I.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.