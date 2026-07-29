Eskişehir’de akılalmaz olay! İnşaattan demir çalıp yakalanan hırsızdan pişkin savunma: ‘Boş arazide buldum’

"DEMİRLERİ BOŞ ARAZİDE BULDUM"



Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüphe üzerine durdurulan araç ve sürücüsü üzerinde inceleme yaptı. İnşaattan alındığı öne sürülen demirler hakkında ekiplere bilgi veren şahıs, "Abi ben bu demirleri boş arazide buldum" sözleriyle kendisini savundu.

Polis ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör