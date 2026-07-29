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Giriş Tarihi: 29.07.2026 15:53

Eskişehir’de akılalmaz olay! İnşaattan demir çalıp yakalanan hırsızdan pişkin savunma: ‘Boş arazide buldum’

Eskişehir'de meydana gelen hırsızlık olayı akıllara durgunluk verdi. Kasasında yüklü miktarda demir parçası bulunan bir kamyonetin ihbar edilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Çalıntı demirlerle ilgili polise açıklama yapan sürücünün savunması pes dedirtti. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Eskişehir’de akılalmaz olay! İnşaattan demir çalıp yakalanan hırsızdan pişkin savunma: ‘Boş arazide buldum’
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Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Altınay Çıkmazı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kasasında bolca demir parçası yüklü kamyonetiyle sokak üzerinde ilerleyen bir şahıs, çevredeki vatandaşlar tarafından şüpheli görüldü.

DEMİRLER İNŞAATTAN ÇALINDI İDDİASI

Demirlerin bir inşaattan çalındığı yönündeki iddialar üzerine vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

"DEMİRLERİ BOŞ ARAZİDE BULDUM"

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüphe üzerine durdurulan araç ve sürücüsü üzerinde inceleme yaptı. İnşaattan alındığı öne sürülen demirler hakkında ekiplere bilgi veren şahıs, "Abi ben bu demirleri boş arazide buldum" sözleriyle kendisini savundu.
Polis ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ESKİŞEHİR

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Eskişehir’de akılalmaz olay! İnşaattan demir çalıp yakalanan hırsızdan pişkin savunma: ‘Boş arazide buldum’
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