Eskişehir’de akılalmaz olay: Pompalı tüfekle gezerken yakalandı!

TÜFEK AĞACIN ALTINDA BULUNDU

Ekipleri görünce Yaşar Aydın Parkı'nın yürüyüş yolunda kaçmaya başlayan şahıs, üzerindeki pompalı tüfeği yol kenarına atarak kaçmaya çalıştı. Kısa süren takibin ardından polis ekiplerince etkisiz hale getirilen şahıs, ekip otosuna bindirildi. Şüphelinin kaçarken attığı silahı bulmak için çalışma başlatan ekipler, bölgedeki su kanalı da dahil olmak üzere çevreyi aradı. İçinde fişek olduğu iddia edilen pompalı tüfek, park içerisindeki bir ağacın altında bulundu.