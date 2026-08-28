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Giriş Tarihi: 28.08.2026 09:52

Eskişehir'de akılalmaz olay: Pompalı tüfekle gezerken yakalandı!

Polisi görünce kaçtı, silahı böyle sakladı! Eskişehir’de şüphelinin peşinden çıkan ekipler, parkta yaptıkları aramada ağacın altında gizlenen pompalı tüfeği buldu.

İHA Yaşam
Eskişehir’de akılalmaz olay: Pompalı tüfekle gezerken yakalandı!
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Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi'nde siyah giyimli bir erkeğin kıyafetinin altında pompalı tüfek taşıdığı ve durumunun şüpheli olduğu yönünde polise ihbar yapıldı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, bölgede yürüttükleri araştırmalar sonucunda şüphelinin izini 30 dakikadan kısa sürede tespit etti.

TÜFEK AĞACIN ALTINDA BULUNDU

Ekipleri görünce Yaşar Aydın Parkı'nın yürüyüş yolunda kaçmaya başlayan şahıs, üzerindeki pompalı tüfeği yol kenarına atarak kaçmaya çalıştı. Kısa süren takibin ardından polis ekiplerince etkisiz hale getirilen şahıs, ekip otosuna bindirildi. Şüphelinin kaçarken attığı silahı bulmak için çalışma başlatan ekipler, bölgedeki su kanalı da dahil olmak üzere çevreyi aradı. İçinde fişek olduğu iddia edilen pompalı tüfek, park içerisindeki bir ağacın altında bulundu.

Olay yerine güvenlik şeridi çekilerek tüfek muhafaza altına alındı. Kendisini A.G. olarak tanıtan şüpheli, gerekli işlemler için emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör

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Eskişehir'de akılalmaz olay: Pompalı tüfekle gezerken yakalandı!
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