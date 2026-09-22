Eskişehir’de akılalmaz olay: Sadece tabak siparişi vermişti! Gördüklerine inanamadı...

"VERDİĞİMİZ PARADAN DEĞİL AMA YETER GERÇEKTEN"

Lokanta çalışanı Mustafa Emre Akgül, yaşanan olaya tepki göstererek, "Patronum tabak sipariş vermişti, gelen ise bu kıyafetler oldu. Çanta ile kot pantolon gibi bir şey çıkmış. Kıyafetler de çantada leş gibi kokuyor zaten. Verdiğimiz paradan dolayı değil ama yeter gerçekten, böyle olmaz. İnsanları böyle dolandırarak bir yere varamazlar. Biz 30 tane plastik tabak siparişi vermiştik" dedi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör