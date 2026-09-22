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Giriş Tarihi: 22.09.2026 09:42 Son Güncelleme: 22.09.2026 09:44

Eskişehir'de akılalmaz olay: Sadece tabak siparişi vermişti! Gördüklerine inanamadı...

Eskişehir'de bir işletmeci internetten 30 plastik tabak sipariş etti, kutuyu açınca neye uğradığını şaşırdı! Kargodan çıkanlar herkesi şaşkına çevirirken, kıyafetlerin arasından çıkan bir detay olayın gizemini daha da artırdı. İşte detaylar...

İHA Yaşam
Eskişehir’de akılalmaz olay: Sadece tabak siparişi vermişti! Gördüklerine inanamadı...
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Tepebaşı ilçesi Sütlüce Mahallesi Eğitimciler Caddesi üzerinde hizmet veren bir lokanta işletmecisi, iş yerinde kullanmak üzere internetten bin TL karşılığında 30 adet plastik tabak siparişi verdi. İş yerine ulaşan kargo paketini açan çalışanlar, sipariş ettikleri tabaklar yerine kullanılmış kot pantolon ve bir kadın çantasıyla karşılaştı.

GELEN EŞYALARIN İÇİNDEN ULUSLARARASI AŞI KARTI ÇIKTI

Gelen paketin içindeki eşyaları inceleyen iş yeri çalışanları, kıyafetlerin iç kısmına gizlenmiş halde Almanya tarafından düzenlenmiş uluslararası bir aşı kartı buldu. İlginç teslimatın ardından iş yeri sahibinin, durumu yetkililere bildirmek ve mağduriyetinin giderilmesi için en kısa sürede emniyete giderek şikayetçi olacağı öğrenildi.

"VERDİĞİMİZ PARADAN DEĞİL AMA YETER GERÇEKTEN"

Lokanta çalışanı Mustafa Emre Akgül, yaşanan olaya tepki göstererek, "Patronum tabak sipariş vermişti, gelen ise bu kıyafetler oldu. Çanta ile kot pantolon gibi bir şey çıkmış. Kıyafetler de çantada leş gibi kokuyor zaten. Verdiğimiz paradan dolayı değil ama yeter gerçekten, böyle olmaz. İnsanları böyle dolandırarak bir yere varamazlar. Biz 30 tane plastik tabak siparişi vermiştik" dedi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ESKİŞEHİR #ALMANYA

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Eskişehir'de akılalmaz olay: Sadece tabak siparişi vermişti! Gördüklerine inanamadı...
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