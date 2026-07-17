Eskişehir’de akılalmaz olay: Sahte polisler önce yaşlı adamın elini öptüler sonra 351 bin TL’lik altınlarını götürdüler!

"ÇEVREMDEKİLER SÜREKLİ, 'SENİ KANDIRIYORLAR' DEDİLER"

Çevresindeki komşuların uyarılarına rağmen altınları dolandırıcıya teslim eden Karataş şöyle devam etti:

"Sabah, 'Adliyeye gideceğiz. Sen sakın bunu kimseye söyleme, duyurma,' dediler. Ben durumu o an anlayamadım. Çevremdekiler sürekli, 'Seni kandırıyorlar' dediler. Hepsinden Allah razı olsun, onlara minnettarım; beni çok severler. Sonra buradan tek bir oğlan geldi ve odadan içeri girdi. 'Altınları bir şeye sar, biz onları inceleyeceğiz,' dedi. Altınları camın kenarındaki masanın üstüne serdik. Altınları elimdeki şu bezle serdik; o da içeri gelip altınların fotoğraflarını çekti. Fotoğraflarını çektikten sonra ben de altınları torbaya koydum. Sonra sokağa çıktık bir gürültü koptu ve altınları alıp gitti. Giderken elimi öptü, benimle vedalaştı.

Ondan sonra da başka pek bir şey söylemedi. 8 tane Cumhuriyet, 2 tane de çeyrek altınım vardı; hepsi gitti. İşte, hâlâ kendime gelemedim. Cenazem var, kaldırılacak. O altınları ben birikim yapmıştım. Zor günler için biriktiriyordum, başka hiçbir şeyim yok. Aslında beni dolandırmak için arayan çok oluyordu ama ben hiç taviz vermiyordum. Ancak bu sefer kafam iyice bulandı, durumu fark edemedim."

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör