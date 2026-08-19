Eskişehir’de akılalmaz olay: Taksiye gasp girişimi sonrasında yaşananlar şoke etti!

Olay, dün gece Odunpazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.Y. idaresindeki ticari taksiye S.E. isimli erkek şahıs ve arkadaşı bindi. Bir süre taksiyle gezintinin ardından şahıslardan biri sürücüyü tehdit etmeye başladı. Tehdit edilen taksi sürücüsü T.Y., Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir taksi durağına aracını sürerek aşağı atladı ve çevredekilerden yardım istedi.