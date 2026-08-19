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Giriş Tarihi: 19.08.2026 10:47

Eskişehir'de akılalmaz olay: Taksiye gasp girişimi sonrasında yaşananlar şoke etti!

Eskişehir’de yaşanan olayın detayları şaşkına çevirdi. Ticari taksiyle başlayan gecenin sonunda yaşananlar ise adeta film senaryosunu aratmadı. İddiaya göre gasp edilen taksi geri getirilirken, olayın ardından araçta kalan arkadaşı ise darp edildi. Şahsın taksimetre ücretini ödemedi ve sonrasında yaşananlar herkesi şaşırttı.

İHA Yaşam
Eskişehir’de akılalmaz olay: Taksiye gasp girişimi sonrasında yaşananlar şoke etti!
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Olay, dün gece Odunpazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.Y. idaresindeki ticari taksiye S.E. isimli erkek şahıs ve arkadaşı bindi. Bir süre taksiyle gezintinin ardından şahıslardan biri sürücüyü tehdit etmeye başladı. Tehdit edilen taksi sürücüsü T.Y., Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir taksi durağına aracını sürerek aşağı atladı ve çevredekilerden yardım istedi.

ARKADAŞINI BIRAKIP KAÇTI

Aracı gasp ettiği iddia edilen şahıs, alıp götürdüğü taksiyi kısa bir süre sonra durağa geri getirerek olay yerinden kaçtı. Duraktaki şoförler ve araç sürücüsünün arkadaşları ise gasp iddiasına karışan şahsın araçta kalan alkollü arkadaşı S.E.'yi yakalayarak darp etti. Sürücülerin arasında kalan S.E., taksi şoföründen özür diledi. Şahsın darp edildiği anlar kameraya yansıdı.

DÖVÜLEN ADAM TAKSİMETRE ÜCRETİNİ ÖDEDİ, ŞİKAYETÇİ OLMADI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerine düştüğünü beyan eden S.E. ve taksiciler birbirlerinden şikâyetçi olmadı. 700 TL tutan taksimetre ücretini ödeyen S.E., duraktan tekrar taksiye binmek istedi ancak şoförlerin kabul etmemesi üzerine yürüyerek evine gitti.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#ESKİŞEHİR

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Eskişehir'de akılalmaz olay: Taksiye gasp girişimi sonrasında yaşananlar şoke etti!
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