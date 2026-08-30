Eskişehir’de alkollü sürücü 290 bin TL cezayı duyunca çıldırdı! Polis aracını tekmeleyip tehdit savurdu

CEZA ÖFKESİ TAŞKINLIĞA DÖNÜŞTÜ

İşlemler sırasında kız arkadaşına yazılan cezaya ve yapılan uygulamaya öfkelenen sürücünün erkek arkadaşı ise olay yerinde taşkınlık çıkardı. Sinirlerine hakim olamayan şahıs, bir kez sivil polis aracına, üç kez de kendi otomobillerine olmak üzere toplam dört defa tekme attı.