Eskişehir’de alkollü sürücü dehşeti! Park halindeki 4 araca çarparak durabildi: O sürücüye ceza kesildi



TOPLAM 105 BİN TL TRAFİK CEZASI YAZILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde, sürücünün 1.67 promil alkollü olduğu ve ehliyeti bulunmadığı belirlendi. Sürücüye 65 bin TL, araç sahibine ise 40 bin TL ceza yazıldı. İlk müdahalelerinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların iyi durumda oldukları öğrenildi. Polis ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör