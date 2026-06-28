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Giriş Tarihi: 28.06.2026 12:16

Eskişehir'de alkollü sürücü dehşeti! Park halindeki 4 araca çarparak durabildi: O sürücüye ceza kesildi

Eskişehir'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin park halindeki 4 araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Toplam 5 aracın hasar gördüğü feci kazada, sürücü ve araç sahibine toplam 105 bin TL ceza kesildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA Yaşam
Eskişehir’de alkollü sürücü dehşeti! Park halindeki 4 araca çarparak durabildi: O sürücüye ceza kesildi
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Olay, dün Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Olgun Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D.A. (23) isimli şahsın idaresindeki 26 AOM 530 plakalı otomobil, sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki araçlara doğru yöneldi.

PARK HALİNDEKİ 4 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ

26 AS 816 ve 26 AEM 723 plakalı araçlara sürten otomobil, 07 BGT 722 plakalı araca çarparak durabildi. 07 BGT 722 plakalı araç da aldığı darbenin etkisiyle yerinden hareket ederek 26 AFZ 648 plakalı araca çarptı. Toplam 5 aracın zarar gördüğü kazada, 26 AOM 530 plakalı otomobilin sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan K.C.Ö. (24) isimli şahıs yaralandı.


TOPLAM 105 BİN TL TRAFİK CEZASI YAZILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde, sürücünün 1.67 promil alkollü olduğu ve ehliyeti bulunmadığı belirlendi. Sürücüye 65 bin TL, araç sahibine ise 40 bin TL ceza yazıldı. İlk müdahalelerinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların iyi durumda oldukları öğrenildi. Polis ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ESKİŞEHİR

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