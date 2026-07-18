Eskişehir’de alkollü sürücü polise direndi: Kafasını otobüs durağına vurdu

ŞAHSIN YAKINLARI KÜFÜR VE TEHDİTLER YAĞDIRDI

Polis ekiplerine direndiği sırada, "Yanıyorum, su verin" diyerek bağıran şahsa, olay yerine sonradan gelen yakınları müdahale etti. Şahsın yakınları, biber gazının etkisinde olan şahsın yüzüne ve başına su döktü. Bu esnada olayı görüntüleyen basın muhabirini fark eden şahsın yakınları, basın mensubuna küfür ve tehditler yağdırdı. Şahıslardan bir tanesi, basın mensuplarının çekim yapmasına su bidonu ile engel olmaya çalıştı. Ekip aracına zorla bindirilen alkollü şahıs, hakkında gerekli işlemlerin yapılması için hastaneye götürüldü. Polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör