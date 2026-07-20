Haberler Yaşam Haberleri Eskişehir’de anız yangını: Alevler ağaçlandırma sahasına sıçradı!
Giriş Tarihi: 20.07.2026 19:13

Eskişehir’de anız yangını: Alevler ağaçlandırma sahasına sıçradı!

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesindeki tarla ve otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler ağaçlandırma sahasına sıçrarken, ekiplerin yangınla mücadelesi havadan ve karadan sürüyor.

DHA Yaşam
Eskişehir’de anız yangını: Alevler ağaçlandırma sahasına sıçradı!
  • ABONE OL

Seyitgazi ilçesine bağlı Örencik ve Sancar Mahalleleri arasında kalan kırsal alanda 14.40 sıralarında anız yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Orman Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Seyitgazi Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ağalandırma sahasına sıçradı. Ekipler, yangının büyümemesi için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.

"VALİ YILMAZ: "HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR"

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, sanal medyadan yaptığı açıklamada ekiplerin tüm gücüyle alevleri söndürmek için mücadele ettiğini ifade etti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Vali Yılmaz, "Havadan helikopterin yanı sıra alevlere 6 arazöz, su ikmal aracı, 2 dozer, 4 grayder, bekoloder, 2 Toma, ambulans ve 112 acil sağlık, emniyet ve jandarma ekipleri, itfaiye ekipleri, AFAD ekipleri, Kızılay ekipleri 73 personel ile tüm kurumlarımızın iş birliğiyle yangının kontrol altına alınması için çalışmalar yoğun şekilde devam etmektedir.

Yangından etkilenen tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, vatandaşlarımızdan özellikle bu sıcak günlerde kırsal alan ve orman yangınları konusunda azami hassasiyet göstermelerini önemle istirham ediyorum" dedi. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

#SEYİTGAZİ #ESKİŞEHİR #AFAD

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Eskişehir’de anız yangını: Alevler ağaçlandırma sahasına sıçradı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA