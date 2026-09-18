Eskişehir’de bıçaklı kavgada bir kişi öldü

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Eskişehir'in Çifteler ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi yaşamını yitirdi. Adalar Mahallesi'ndeki bir oto galeride A.Y. (21), U.Ç. (41), Emrah Yakar (25) ve Yakar'ın ağabeyi A.Y. (26) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü esnada Emrah Yakar, aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince ambulansla Çifteler İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emrah Yakar, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında A.Y. (26), U.Ç. (41) ve A.Y. (21) gözaltına alındı.