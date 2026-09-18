Haberler Yaşam Haberleri Eskişehir’de bıçaklı kavgada bir kişi öldü
Giriş Tarihi: 18.09.2026

Eskişehir’de bıçaklı kavgada bir kişi öldü

Eskişehir’de bıçaklı kavgada bir kişi öldü
  • ABONE OL
Eskişehir'in Çifteler ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi yaşamını yitirdi. Adalar Mahallesi'ndeki bir oto galeride A.Y. (21), U.Ç. (41), Emrah Yakar (25) ve Yakar'ın ağabeyi A.Y. (26) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü esnada Emrah Yakar, aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince ambulansla Çifteler İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emrah Yakar, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında A.Y. (26), U.Ç. (41) ve A.Y. (21) gözaltına alındı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Eskişehir’de bıçaklı kavgada bir kişi öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA