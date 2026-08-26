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Giriş Tarihi: 26.08.2026 08:42

Eskişehir'de dehşet! Misafirliğe gittiği evde bıçaklanarak öldürüldü

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde N.Ö. (42), evine misafirliğe gelen arkadaşı Bülent Sap'ı (48) iddiaya göre birlikte alkol aldıkları sırada çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü. N.Ö. polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak ise evin önündeki çöp konteynerinde bulundu.

DHA Yaşam
Eskişehir’de dehşet! Misafirliğe gittiği evde bıçaklanarak öldürüldü
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Eskişehir'in Şarhöyük Mahallesi Bahçeseven Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Bülent Sap, arkadaşı N.Ö.'nün yaşadığı tek katlı müstakil eve gitti. Birlikte alkol alan arkadaşlar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışmanın büyümesiyle ikili arasında yaşanan arbede sırasında ev sahibi N.Ö., Bülent Sap'ı bıçakladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sap'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli N.Ö., polis ekiplerince gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak evin önündeki çöp konteynerinde bulundu. Sap'ın cenazesi savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ESKİŞEHİR

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Eskişehir'de dehşet! Misafirliğe gittiği evde bıçaklanarak öldürüldü
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