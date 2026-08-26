Eskişehir’de dehşet! Misafirliğe gittiği evde bıçaklanarak öldürüldü

Eskişehir'in Şarhöyük Mahallesi Bahçeseven Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Bülent Sap, arkadaşı N.Ö.'nün yaşadığı tek katlı müstakil eve gitti. Birlikte alkol alan arkadaşlar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.