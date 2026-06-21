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Giriş Tarihi: 21.06.2026 14:01

Eskişehir’de dehşete düşüren olay! Telefonda başlayan tartışma kanlı bitti: 17 yaşındaki şüpheli kurşun yağdırdı!

Eskişehir Odunpazarı ilçesinde çıkan telefon tartışması büyüyerek silahlı saldırıya dönüştü. 29 yaşındaki Saffet K. 17 yaşındaki şüpheli tarafından pompalı tüfekle vurularak yaralandı. Ekiplerin peş peşe geldiği olayda 17 yaşındaki şüpheli kıskıvrak yakalandı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Eskişehir’de dehşete düşüren olay! Telefonda başlayan tartışma kanlı bitti: 17 yaşındaki şüpheli kurşun yağdırdı!
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Olay, Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Temenni Sokak ile Salkım Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Saffet K. (29) ile ismi öğrenilemeyen bir kişi, alacak verecek meselesi sebebiyle telefonda tartıştı. Telefondaki tartışmanın ardından şahıs, bir arkadaşını da yanına alarak Saffet K.'nin yanına gitti.

TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tarafların yüz yüze devam ettiği tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Saffet K., tartıştığı kişinin arkadaşı tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Tüfekten çıkan saçmalar, Saffet K.'nin bacağına isabet etti.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

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TÜFEĞİ ATEŞLEYEN 17 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olay yerinden kaçan 2 şüphelinin yakalanması amacıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Çalışmalar sonucunda, pompalı tüfeği ateşlediği tespit edilen 17 yaşındaki A.C.C. yakalanarak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ESKİŞEHİR

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Eskişehir’de dehşete düşüren olay! Telefonda başlayan tartışma kanlı bitti: 17 yaşındaki şüpheli kurşun yağdırdı!
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