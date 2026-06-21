Eskişehir’de dehşete düşüren olay! Telefonda başlayan tartışma kanlı bitti: 17 yaşındaki şüpheli kurşun yağdırdı!

Olay, Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Temenni Sokak ile Salkım Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Saffet K. (29) ile ismi öğrenilemeyen bir kişi, alacak verecek meselesi sebebiyle telefonda tartıştı. Telefondaki tartışmanın ardından şahıs, bir arkadaşını da yanına alarak Saffet K.'nin yanına gitti.