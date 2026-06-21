Eskişehir’de dehşete düşüren olay! Telefonda başlayan tartışma kanlı bitti: 17 yaşındaki şüpheli kurşun yağdırdı!

Olay, Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Temenni Sokak ile Salkım Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Saffet K. (29) ile ismi öğrenilemeyen bir kişi, alacak verecek meselesi sebebiyle telefonda tartıştı. Telefondaki tartışmanın ardından şahıs, bir arkadaşını da yanına alarak Saffet K.'nin yanına gitti.
TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Tarafların yüz yüze devam ettiği tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Saffet K., tartıştığı kişinin arkadaşı tarafından pompalı tüfekle vuruldu. Tüfekten çıkan saçmalar, Saffet K.'nin bacağına isabet etti.
TÜFEĞİ ATEŞLEYEN 17 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI
Olay yerinden kaçan 2 şüphelinin yakalanması amacıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Çalışmalar sonucunda, pompalı tüfeği ateşlediği tespit edilen 17 yaşındaki A.C.C. yakalanarak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.