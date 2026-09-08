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Giriş Tarihi: 8.09.2026 11:47

Eskişehir’de dehşete düşüren olay! ‘Yan bakma’ tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü: Yaralılar var!

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde iki grup arasında meydana gelen "yan bakma" tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü. Kanlı biten olayda yaralıların olduğu bilgisine ulaşıldı. İşte detaylar…

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İHA Yaşam
Eskişehir’de dehşete düşüren olay! ‘Yan bakma’ tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü: Yaralılar var!
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Olay, sabaha karşı Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi Kadı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 kişilik bir grup ile 5 kişilik grup arasında yan bakma meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 5 kişilik gruptan bir şüpheli, yanındaki bıçakla karşı gruptaki 3 kişiyi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı.

EKİPLER OLAY YERİNE PEŞ PEŞE GELDİ

Saldırgan taraf olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan ve durumlarının hafif olduğu öğrenilen yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki tedavileri tamamlanan yaralılar taburcu edilirken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ESKİŞEHİR

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Eskişehir’de dehşete düşüren olay! ‘Yan bakma’ tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü: Yaralılar var!
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