Eskişehir’de dehşete düşüren olay! ‘Yan bakma’ tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü: Yaralılar var!

EKİPLER OLAY YERİNE PEŞ PEŞE GELDİ



Saldırgan taraf olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan ve durumlarının hafif olduğu öğrenilen yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki tedavileri tamamlanan yaralılar taburcu edilirken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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