Eskişehir'de Deniz'in yanmış cesedi bulunmuştu: Kan donduran detaylar ortaya çıktı! Meğer iki gün boyunca...

BİR GÜN ARAYLA GİDİP, İKİ KEZ BENZİNLE YAKMIŞ

Gökmen, "Benim aracımın yakıtı azdı bu sebeple köye gitmeden önce az miktarda benzin aldım. Benzin aracın arka koltuğundaydı. Deniz Oktay bu benzini görüp ön tarafa almış. Boğuşma esnasında benim üzerime benzin dökmek istedi. Ben geri çekildim benzin yere döküldü. Olay günü Deniz'i yakmadım ancak ertesi gün korktum, tekrar aynı yere gittim. Deniz'in üstüne kar yağmıştı. Cesedine benzin döküp yaktım. Ertesi gün tekrar gittim, tekrar benzin döküp cesedi yaktım" diye konuştu.

Duruşmaya katılan Deniz Oktay'ın yakınları da sanık İdris Gökmen'den şikayetçi olduklarını söyleyerek ifade verdi. Mahkeme heyeti savunma ve tanık beyanlarının ardından sanık İdris Gökmen'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

