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Giriş Tarihi: 14.07.2026 17:46

Eskişehir’de dolmuşun çarptığı otomobil yan yattı: 8 kişi yaralandı!

Eskişehir'de dönmek için manevra yapan otomobile dolmuş minibüsü çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil yan yatarken, 8 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Eskişehir’de dolmuşun çarptığı otomobil yan yattı: 8 kişi yaralandı!
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Kaza, Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi 2. Arabacılar Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sol şeritte seyir halinde olan otomobilin S.G. (33) isimli sürücüsü, Baştürk Sokak'a dönmek için manevra yaptı. Bu esnada aynı cadde üzerinde seyir halinde olan O.E. (52) idaresindeki dolmuş minibüsü, otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yan yatarken, dolmuş ise kaldırıma çıktı. Dolmuşta yolcu olarak bulunan B.A., Y.A., N.Ö., Ö.Ö., A.Ö. ve U.D. isimli 3'ü kadın toplam 6 yolcu ve 2 sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Eskişehir’de dolmuşun çarptığı otomobil yan yattı: 8 kişi yaralandı!
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