Eskişehir’de ehliyetsiz yakalandı! 101 bin TL ceza yedi: Tutanakla ablasına poz verdi!

101 BİN TL İDARİ PARA CEZASI

Motosikleti kullanan M.M. isimli kız çocuğunun henüz 15 yaşında olduğu ve sürücü belgesinin bulunmadığı tespit edildi. Olay yerine çağrılan trafik polisi ekiplerince, ehliyetsiz motor kullanan 15 yaşındaki kıza 40 bin TL, motosikletin sahibine ise 61 bin TL olmak üzere toplam 101 bin TL idari para cezası uygulandı.