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Giriş Tarihi: 24.07.2026 10:01

Eskişehir’de ehliyetsiz yakalandı! 101 bin TL ceza yedi: Tutanakla ablasına poz verdi!

Eskişehir’de dün gece polisler tarafından durdurulan motosikleti kullanan 15 yaşındaki kız çocuğu, 101 bin TL ceza tutanağı ile ablasına poz verdi.

İHA Yaşam
Eskişehir’de ehliyetsiz yakalandı! 101 bin TL ceza yedi: Tutanakla ablasına poz verdi!
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Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi Ondokuz Mayıs Caddesi üzerinde devriye görevi yapan Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus Timleri, durumundan şüphelendikleri 06 FEC 734 plakalı motosikleti durdurdu.

101 BİN TL İDARİ PARA CEZASI

Motosikleti kullanan M.M. isimli kız çocuğunun henüz 15 yaşında olduğu ve sürücü belgesinin bulunmadığı tespit edildi. Olay yerine çağrılan trafik polisi ekiplerince, ehliyetsiz motor kullanan 15 yaşındaki kıza 40 bin TL, motosikletin sahibine ise 61 bin TL olmak üzere toplam 101 bin TL idari para cezası uygulandı.

CEZA TUTUNAĞIYLA FOTOĞRAF ÇEKİLDİ

Polis ekiplerinin işlemler yaptığı sırada olay yerine gelen kız çocuğunun 17 yaşındaki ablası ise kardeşinin elindeki ceza tutanağı ile fotoğrafını çekti.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ESKİŞEHİR

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Eskişehir’de ehliyetsiz yakalandı! 101 bin TL ceza yedi: Tutanakla ablasına poz verdi!
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