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Giriş Tarihi: 5.07.2026 11:01

Eskişehir'de faciadan dönüldü! Kaza yaptığı yeri çekiyordu... Saniyeler sonra kadraja giren araç dehşet saçtı

Eskişehir’de refüj sulaması için açılan fıskiyelerin ıslattığı yolda kaza yapan motosiklet sürücüsü, olay yerini görüntülediği esnada kadrajına spin atan bir araç girdi.

İHA Yaşam
Eskişehir’de faciadan dönüldü! Kaza yaptığı yeri çekiyordu... Saniyeler sonra kadraja giren araç dehşet saçtı
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Odunpazarı ilçesi Gültepe Mahallesi Nabi Avcı Bulvarı üzerinde refüj sulaması için açılan fıskiyelerin yola sıçrattığı su ile zemin ıslanarak kayganlaştı. Bulvar üzerinde seyir halindeyken ıslak zeminde dengesini kaybeden bir motosiklet sürücüsü düşerek hafif şekilde yaralandı.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Sürücü, düştüğü ıslak zeminin kayganlığını video kaydına almaya başladı. Sürücünün cep telefonu ile çektiği video esnasında aynı ıslak zeminde bir otomobil kontrolden çıktı.

Islak yolda motosikletiyle düştü: Kayda aldığı sırada kadrajına başka bir kaza girdi

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Spin atan araç yol ortasında refüje çarpmadan durabildi. Ucuz atlatılan kaza, motosiklet sürücüsünün kamerasına yansıdı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ESKİŞEHİR

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Eskişehir'de faciadan dönüldü! Kaza yaptığı yeri çekiyordu... Saniyeler sonra kadraja giren araç dehşet saçtı
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