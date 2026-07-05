Eskişehir’de faciadan dönüldü! Kaza yaptığı yeri çekiyordu... Saniyeler sonra kadraja giren araç dehşet saçtı

Odunpazarı ilçesi Gültepe Mahallesi Nabi Avcı Bulvarı üzerinde refüj sulaması için açılan fıskiyelerin yola sıçrattığı su ile zemin ıslanarak kayganlaştı. Bulvar üzerinde seyir halindeyken ıslak zeminde dengesini kaybeden bir motosiklet sürücüsü düşerek hafif şekilde yaralandı.