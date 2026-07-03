Eskişehir’de facianın eşiğinden dönüldü! Kundaklama girişimi başarısız oldu

BÜYÜK BİR FACİA ÖNLENDİ

Kundaklama anında evde yaşayan vatandaşların düğünde olması ise olası bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmasını engelleyerek büyük bir faciayı önledi.

Polis ekipleri, kaçan kar maskeli şüphelinin kimliğini tespit etmek ve yakalamak için olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör