Eskişehir’de feci kaza: Yaşı küçük sürücünün kullandığı araç şarampole uçtu! 1 ölü, 4 yaralı

Sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrollerde, Ö.Ş. isimli kızın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Araçta bulunan Hamdi D. (37), A.D. (13) ve A.S. (13) isimli kız çocuğu Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Emre K. (28) ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, hurdaya dönen otomobilin içerisinden dışarıya fırlayan alkol şişeleri dikkat çekti. Hayatını kaybeden Ö.Ş.'nin cenazesi otopsi için ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu'na kaldırılırken, kaza ile ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.