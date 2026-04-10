Eskişehir’de "gizli zam" oyunu bozuldu: ESKİ özür dilemek zorunda kaldı!

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESKİ'de patlak veren "fahiş fiyat" skandalı gündeme bomba gibi düştü. Belediye Meclisi'nin belirlediği resmi tarifeye aykırı olarak faturalara gizli farklar eklendiği ortaya çıktı. AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak'ın belgeleriyle deşifre ettiği usulsüzlük sonrası geri adım atan ESKİ, fahiş fiyat artışını itiraf ederek, "Kamuoyundan ve etkilenen abonelerimizden özür diliyoruz" açıklamasını yaptı.

ESKİ tarafından şu yazılı açıklama yapıldı:

"Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 24 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, 24 Kasım 2025 tarih ve 2/4 sayılı ESKİ Genel Kurulu Kararı ile Su ve Atıksu, Hizmetler ve Teminatlar ile Yaptırımlar Tarifeleri belirlenmiştir.

Yapılan değerlendirmeler ve teknik incelemeler sonucunda, Yaptırımlar Tarifesi ile Hizmetler ve Teminatlar Tarifesi kapsamında yer alan bazı kalemlerde, 01.01.2026 tarihinden itibaren geçerli olacak tutarların hesaplanmasında esas alınan baz yıl yönünden hata bulunduğu anlaşılmıştır. Güncelleme farkının, 2025 yılı tarifesi yerine sehven 2024 yılı tarifesi üzerinden hesaplandığı tespit edilmiştir.

Söz konusu durum, yalnızca "Mühür Koparma/Aparat Kırma, Sayaç Sökme/Sayaç Yerini Değiştirme, Kaçak Su Bedeli Cezası" gibi yaptırım ve ilgili hizmet kalemlerine ilişkindir. Abonelerimizin rutin su tüketim bedelleri ile normal fatura süreçleri bu durumdan etkilenmemiştir.

İlgili tarife kalemlerine ilişkin inceleme başlatılmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda fazla tahsilat bulunduğunun belirlenmesi halinde, hiçbir vatandaşımızın mağduriyet yaşamaması için gerekli iade ve mahsup işlemleri ayrıca gerçekleştirilecektir.

Yaşanan bu durumdan dolayı kamuoyundan ve etkilenen abonelerimizden özür diliyoruz.

Kurumumuz; şeffaflık, doğruluk ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda süreci titizlikle yürütmekte, benzer hataların tekrar yaşanmaması için gerekli idari ve teknik tedbirleri almaktadır."