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Giriş Tarihi: 13.09.2026 17:49

Eskişehir’de hafif ticari araç devrildi: 5 kişi yaralandı!

Eskişehir'de SUV tipi araç ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralanırken, inceleme başlatıldı.

İHA Yaşam
Eskişehir’de hafif ticari araç devrildi: 5 kişi yaralandı!
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Kaza, Odunpazarı ilçesine bağlı 75. Yıl Mahallesi Teknoloji Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.B. idaresindeki SUV tipi araç ile M.Ç. yönetimindeki hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç devrilerek yan yattı. Kazada, SUV araçta bulunan 4 kişi ile hafif ticari aracın sürücüsü M.Ç. olmak üzere toplam 5 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedbir amaçlı çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

#ESKİŞEHİR

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Eskişehir’de hafif ticari araç devrildi: 5 kişi yaralandı!
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