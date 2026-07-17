Eskişehir’de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Ballıhisar ve İstiklalbağı mahalleleri arasındaki yolda seyir halinde olan H.A. idaresindeki 53 AN 378 plakalı otomobil ile N.K. yönetimindeki 26 KR 886 plakalı hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.