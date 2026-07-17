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Giriş Tarihi: 17.07.2026 22:07

Eskişehir'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

İHA Yaşam
Eskişehir’de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı
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Edinilen bilgilere göre, Ballıhisar ve İstiklalbağı mahalleleri arasındaki yolda seyir halinde olan H.A. idaresindeki 53 AN 378 plakalı otomobil ile N.K. yönetimindeki 26 KR 886 plakalı hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın şiddetiyle sürücüler H.A. ve N.K. ile 53 AN 378 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan A.A. yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü H.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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Eskişehir'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı
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