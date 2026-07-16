Eskişehir’de iki grup arasında taşlı sopalı kavga: 1’i polis 7 yaralı!

Olay, Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi Obruk Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde karşı karşıya gelen iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.