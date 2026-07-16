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Giriş Tarihi: 16.07.2026 23:25

Eskişehir’de iki grup arasında taşlı sopalı kavga: 1’i polis 7 yaralı!

Eskişehir'de iki grup arasında taşlı ve sopalı kavga çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, kavga sonucu 6 kişi ile olaya müdahale eden 1 polis yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İHA Yaşam
Eskişehir’de iki grup arasında taşlı sopalı kavga: 1’i polis 7 yaralı!
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Olay, Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi Obruk Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde karşı karşıya gelen iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Olay yerine gelen güvenlik güçleri kavgayı ayırmak için müdahalede bulundu. Müdahale sırasında 1 polis memuru ile kavgaya karışan taraflardan 6 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Eskişehir’de iki grup arasında taşlı sopalı kavga: 1’i polis 7 yaralı!
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