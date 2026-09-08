Eskişehir’de kahreden kaza! Minik Elif hayatını kaybetmişti: Sürücü yeniden gözaltına alındı!

ANNESİNİN KUCAĞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Annenin hafif yaralandığı kazada ağır yaralanan küçük Elif Mavi, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiş, Asri Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.