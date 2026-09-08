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Giriş Tarihi: 8.09.2026 10:36

Eskişehir’de kahreden kaza! Minik Elif hayatını kaybetmişti: Sürücü yeniden gözaltına alındı!

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri burktu. 4 yaşındaki Elif Mavi Avli'nin hayatını kaybettiği trafik kazasının ardından hakkında ev hapsi kararı verilen otomobil sürücüsü F.A.B., yapılan itiraz üzerine çıkarılan yakalama kararının ardından yeniden gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. İşte detaylar…

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İHA Yaşam
Eskişehir’de kahreden kaza! Minik Elif hayatını kaybetmişti: Sürücü yeniden gözaltına alındı!
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Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi Çolpan Sokak'ta 4 Eylül günü meydana gelen olayda, F.A.B. (40) idaresindeki 26 AFU 319 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Merve Avli ve kızı Elif Mavi Avli'ye çarpmıştı.

ANNESİNİN KUCAĞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Annenin hafif yaralandığı kazada ağır yaralanan küçük Elif Mavi, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiş, Asri Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

SÜRÜCÜ YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü F.A.B. hakkında ilk etapta ev hapsi kararı verilmişti. Yapılan itiraz sonrası başlatılan soruşturma kapsamında ev hapsi kararının kaldırılması ve çıkarılan yakalama kararının ardından polis ekiplerince tekrar gözaltına alınan kadın sürücü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ESKİŞEHİR

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Eskişehir’de kahreden kaza! Minik Elif hayatını kaybetmişti: Sürücü yeniden gözaltına alındı!
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