Haberler Yaşam Haberleri Eskişehir'de kaza! Minibüs sürücüsü para sayarken önündeki araca çarptı: 1'i çocuk 2 yaralı
Giriş Tarihi: 24.07.2026 09:45

Eskişehir'de kaza! Minibüs sürücüsü para sayarken önündeki araca çarptı: 1'i çocuk 2 yaralı

Eskişehir'de sürücüsünün yolcu ücretlerini saydığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybettiği iddia edilen dolmuş, yolda durur vaziyetteki otomobile arkadan çarptı. Kazada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

İHA Yaşam
Eskişehir’de kaza! Minibüs sürücüsü para sayarken önündeki araca çarptı: 1’i çocuk 2 yaralı
  • ABONE OL

Kaza, dün gece Hayriye Mahallesi Sakarya-1 Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.A. idaresindeki 26 D 0159 plakalı dolmuş, seyir halindeyken sürücünün yolculardan toplanan ücretleri hesapladığı esnada dikkatsizlik sonucu kontrolden çıktı. Dolmuş, cadde üzerinde durur vaziyette bulunan O.K. yönetimindeki 26 YD 473 plakalı otomobile arkadan çarptı.

BİRİ ÇOCUK 2 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle dolmuş içerisinde yolcu konumunda bulunan N.E. isimli kadın ile E.N.K. isimli çocuk yaralandı. Sürücülerin yara almadan atlattığı kazada, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar N.E. ve E.N.K., ambulansla Yunusemre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ESKİŞEHİR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Eskişehir'de kaza! Minibüs sürücüsü para sayarken önündeki araca çarptı: 1'i çocuk 2 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA