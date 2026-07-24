Eskişehir’de kaza! Minibüs sürücüsü para sayarken önündeki araca çarptı: 1’i çocuk 2 yaralı

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar N.E. ve E.N.K., ambulansla Yunusemre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör