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Giriş Tarihi: 10.07.2026 19:27

Eskişehir'de kaza sonrası taraflar birbirine girdi: 7 kişi yaralandı

Eskişehir'de kamyonet ve minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazanın ardından taraflar arasında kavga çıktı. Kaza ve sonrasında çıkan kavgada toplam 7 kişi yaralandı.

İHA Yaşam
Eskişehir’de kaza sonrası taraflar birbirine girdi: 7 kişi yaralandı
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Kaza, Odunpazarı ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Abuzer Y., kullandığı 26 AOE 767 münibüs, sürücüsü henüz belirlenemeyen 26 AD 264 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada minibüs park halindeki otomobile çarptı. Kaza sonrasında olay yerinde kavga çıktı.

Hem kaza hem de darptan dolayı her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör

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Eskişehir'de kaza sonrası taraflar birbirine girdi: 7 kişi yaralandı
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