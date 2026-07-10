Eskişehir’de kaza sonrası taraflar birbirine girdi: 7 kişi yaralandı

Kazada minibüs park halindeki otomobile çarptı. Kaza sonrasında olay yerinde kavga çıktı.

Hem kaza hem de darptan dolayı her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör