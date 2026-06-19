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Giriş Tarihi: 19.06.2026 17:00

Eskişehir'de "kız meselesi" kavgasında ortalık karıştı! 1 yaralı 3 gözaltı

Eskişehir'de 'kız meselesi'nden çıkan kavgada H.C.M.’yi tabancayla bacağından yaraladıktan sonra kaçan şüpheli C.D. ile olayla bağlantılı olduğu tespit edilen A.A. ve M.Y. gözaltına alındı.

DHA Yaşam
Eskişehir’de kız meselesi kavgasında ortalık karıştı! 1 yaralı 3 gözaltı
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Odunpazarı ilçesi Çankaya Mahallesi'nde, dün, 'kız meselesi' nedeniyle H.C.M. ve C.D. tartıştı. Kavgaya dönen olayda C.D., belinden çıkardığı tabancayla H.C.M.'ye ateş edip, bacağından yaraladı. Şüpheli, olay yerinden yaya olarak kaçtı.

YARALI ŞAHIS HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan H.C.M., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheli C.D. ve olayla bağlantısı olduğu belirlenen arkadaşları A.A. ve M.Y.'yi gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınan C.D. ve A.A. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yaşı küçük olan M.Y.'nin Çocuk Şubesi'nde işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ESKİŞEHİR

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Eskişehir'de "kız meselesi" kavgasında ortalık karıştı! 1 yaralı 3 gözaltı
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