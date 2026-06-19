Eskişehir'de "kız meselesi" kavgasında ortalık karıştı! 1 yaralı 3 gözaltı

Odunpazarı ilçesi Çankaya Mahallesi'nde, dün, 'kız meselesi' nedeniyle H.C.M. ve C.D. tartıştı. Kavgaya dönen olayda C.D., belinden çıkardığı tabancayla H.C.M.'ye ateş edip, bacağından yaraladı. Şüpheli, olay yerinden yaya olarak kaçtı.
YARALI ŞAHIS HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan H.C.M., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.
3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheli C.D. ve olayla bağlantısı olduğu belirlenen arkadaşları A.A. ve M.Y.'yi gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınan C.D. ve A.A. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yaşı küçük olan M.Y.'nin Çocuk Şubesi'nde işlemlerinin sürdüğü belirtildi.