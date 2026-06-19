Eskişehir'de "kız meselesi" kavgasında ortalık karıştı! 1 yaralı 3 gözaltı

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şüpheli C.D. ve olayla bağlantısı olduğu belirlenen arkadaşları A.A. ve M.Y.'yi gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınan C.D. ve A.A. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yaşı küçük olan M.Y.'nin Çocuk Şubesi'nde işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör