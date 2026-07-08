Haberler Yaşam Haberleri Eskişehir’de korku dolu anlar! Navigasyon cihazı bomba gibi patladı: Kamyonet alev topuna döndü!
Giriş Tarihi: 8.07.2026 17:01

Eskişehir’de korku dolu anlar! Navigasyon cihazı bomba gibi patladı: Kamyonet alev topuna döndü!

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde meydana gelen araç yangını yürekleri ağza getirdi. Park halindeyken navigasyon cihazı patlayan kamyonette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Eskişehir’de korku dolu anlar! Navigasyon cihazı bomba gibi patladı: Kamyonet alev topuna döndü!
  • ABONE OL

Olay, Tepebaşı ilçesi Hayriye Mahallesi Zübeyde Hanım Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.S. (64) isimli erkek şahsa ait 26 ALY 069 plakalı kamyonet, yol üzerinde park halindeyken aniden alev aldı.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, aracın içerisinde maddi hasar oluştu.

ARAÇ İÇİNDEKİ NAVİGASYON CİHAZI PATLADI

Yangının, araç içerisinde güneş ışığına ve ısıya maruz kalan navigasyon cihazının patlaması sonucu çıktığı değerlendiriliyor. Polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ESKİŞEHİR #ARAÇ YANGINI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Eskişehir’de korku dolu anlar! Navigasyon cihazı bomba gibi patladı: Kamyonet alev topuna döndü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA