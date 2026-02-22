Haberler Yaşam Haberleri Eskişehir'de facianın eşiğinden dönüldü! Yemekten çıkan gazdan 3 kişi etkilendi...
Giriş Tarihi: 22.02.2026 08:47 Son Güncelleme: 22.02.2026 08:54

Eskişehir'de facianın eşiğinden dönüldü! Yemekten çıkan gazdan 3 kişi etkilendi...

Eskişehir’de ocakta unutulan yemekten çıkan gazdan etkilenen anne ve biri 11 yaşında olan iki oğlu, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ailenin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İHA
Eskişehir’de facianın eşiğinden dönüldü! Yemekten çıkan gazdan 3 kişi etkilendi...
  • ABONE OL

Olay, Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak üzerinden bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi.

Evde mutfak bölümünde bulunan ocak üzerinde unutulan yemeğin yanması sonucu açığa çıkan karbonmonoksit gazı daire içerisini sardı.

GAZDAN ETKİLENEN ANNE VE İKİ OĞLU ZEHİRLENDİ

Karbonmonoksit gazından etkilenen 43 yaşındaki M.G. isimli anne ve U.G.(21) ve H.G.(11) isimli 2 erkek çocuğu için sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri anne ve iki oğlunu tedavileri için Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Ailenin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Eskişehir'de facianın eşiğinden dönüldü! Yemekten çıkan gazdan 3 kişi etkilendi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz