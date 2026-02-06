Eskişehir’de korkunç akran zorbalığı: Lise öğrencisini 4 kişi dövdüler! Çenesi ve omuriliğinde kırık...

'HAK ETTİKLERİ CEZAYI ALSINLAR'

Olaydan sonra şüpheli 4 çocuk öğrencinin yakalandığı ve adliyede serbest bırakıldığını hatırlatan Cahit A., "Başsavcılık serbest bırakılma kararına itiraz etmiş, tutuklanmışlar. Gençlerimiz bizim için çok önemli ancak hak edenler de cezasını çeksin istiyorum. Dava süreci devam ediyor, böyle olmasını gerçekten istemezdik ama hak ettikleri cezayı da alsınlar istiyorum. Biraz tutuklama sonrası içim soğudu. Adalet ve devlete güveniyorum" diye konuştu.

Oğlunun çenesindeki 2 kırık nedeniyle sıvıyla beslendiğini anlatan Cahit A., ilaçların ve ameliyatların etkisiyle sürekli uyuduğunu, pipetle çorba içirerek beslediklerini de sözlerine ekledi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.