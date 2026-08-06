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Giriş Tarihi: 6.08.2026 17:04

Eskişehir’de korkunç kaza! İhbara giden polis aracına otomobil çarptı: Yaralılar var!

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. İhbar üzerine trafik kazasını incelemek üzere gelen polislerin aracına otomobil çarptı. Ekiplerin peş peşe geldiği olayda yaralıların olduğu öğrenildi. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Eskişehir’de korkunç kaza! İhbara giden polis aracına otomobil çarptı: Yaralılar var!
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Kaza, saat 12.00 sıralarında Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Y.Ö.'nün kontrolünü yitirdiği 26 ABC 393 plakalı otomobil, refüje çıktı.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen 26 A 7468 plakalı polis aracına ise Y.G. idaresindeki 06 DJM 665 plakalı otomobil arkadan çarptı.

2'Sİ ÇOCUK 6 KİŞİ YARALANDI

Polis memuru K.Ç., bekçi İ.K. ile otomobil sürücüsü Y.G. ve araçtaki M.E.G., N.G. ve E.G. yaralandı. 2'si çocuk 6 yaralı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ESKİŞEHİR #KAZA

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Eskişehir’de korkunç kaza! İhbara giden polis aracına otomobil çarptı: Yaralılar var!
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