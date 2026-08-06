Eskişehir’de korkunç kaza! İhbara giden polis aracına otomobil çarptı: Yaralılar var!

2'Sİ ÇOCUK 6 KİŞİ YARALANDI

Polis memuru K.Ç., bekçi İ.K. ile otomobil sürücüsü Y.G. ve araçtaki M.E.G., N.G. ve E.G. yaralandı. 2'si çocuk 6 yaralı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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